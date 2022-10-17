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    Цены на дрова и древесные пеллеты растут в Германии

    17 Октября 2022, 13:03

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Германии растет стоимость и спрос на дрова и древесные пеллеты (прессованные опилки), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Спрос на дрова и древесные пеллеты чрезвычайно высок», - рассказывает изданию «Tagesschau» Йорг Селлиг, торговец древесиной во Франкфурте-на-Майне.

    Домовладелец из южного Гессена сообщает, что его продавец древесины сейчас отказывает новым клиентам. Прошлым покупателям будет выделен только тот объем, который они заказали в предыдущие годы.

    В сентябре 2022 года цена на древесные пеллеты (опилки) достигла в среднем 763,76 евро (около 353 тысяч тенге) за тонну. Это на 11,8 % больше, чем в августе и на 322,7 % больше, чем в сентябре 2021 года.

    Как пишет «Tagesschau», в Германии с годами устанавливается все больше и больше дровяных печей. Это печи, которые топятся настоящими дровами и в основном используются в домохозяйстве в качестве дополнительного отопления. В то же время в первой половине 2022 года почти каждая десятая новая система центрального отопления работала на дровах. Отходы лесопильных заводов в основном используются для центрального отопления.

    Если 10 лет назад в Германии производилось 4,8 млн тонн пеллет и щепы, то в прошлом году – 9,2 млн тонн. Уменьшается доля древесной щепы, а пеллеты – растет.

    В августе инфляция в Германии достигла 50-летнего максимума, составив 8,9 %. В мае рост цен составил 8,7 % — цифры, которая не фиксировалась с 1973-1974 годов во время предыдущего нефтяного кризиса.

    Фото: tagesschau.de

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Энергетика Цены и тарифы Германия Мировые новости Топливо
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