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    • Цены на дизтопливо в Кыргызстане выросли на 20%

    3 Августа 2022 20:10

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Стоимость дизельного топлива в Кыргызстане растет с каждым месяцем. По данным Национального статистического комитета КР, за первое полугодие текущего года цены на дизтопливо увеличились более чем на 20%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В июле дизельное топливо в стране подорожало на 7,5 %, а по сравнению с декабрем 2021 года стоимость выросла более чем на 20 %.

    Согласно сведениям Нацстаткома, самые большие скачки в цене на солярку пришлись на январь, февраль, март и июль этого года. Самый дорогой дизель продается на юге страны в городах Исфана (75,59 сома, или $ 0,9 за литр), Баткен (74,7 сома, или $ 0,89) и Ош (72,76 сома, или $ 0,87).

    По словам министра экономики и коммерции КР Данияра Амангельдиева, рост цен на ГСМ в КР связан с укреплением российского рубля до 38%. Большую часть нефтепродуктов Кыргызстан импортирует именно из Российской Федерации. С июля Кыргызстан и Россия полностью перешли на расчеты в рублях, в результате чего пересчет стоимости топлива на национальную валюту вызвал подорожание цен.

    В целях недопущения резких скачков стоимости ГСМ власти КР приняты меры по выделению двум крупным нефтетрейдерам страны дополнительных кредитных средств на закупку бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.


    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    #Центральная Азия #Кыргызстан #Цены и тарифы #Топливо
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