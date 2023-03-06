Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Шымкент

    Цены на дизтопливо стабилизировались в Шымкенте

    6 Марта 2023, 09:50

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Теперь для городского автопарка топливо доставляется по 230 тенге за литр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент.

    «Цена на поставку дизельного топлива стабилизирована в результате проведенной работы сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу.

    Теперь для городского автопарка топливо доставляется по 230 тенге за литр, что позволит перевозчику экономить более 20 млн тенге, которые он сможет направить на развитие предприятия и повышение заработной платы сотрудников», - сказано в сообщении ведомства.

    В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что спекуляция с ГСМ и далее будет пресекаться органами финансового мониторинга совместно с НПП «Атамекен».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Цены и тарифы Шымкент Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
    5 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования