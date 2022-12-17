Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    Цены на биржевые товары достигнут рекордных цен в 2023 году

    17 Декабря 2022, 11:53

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – По прогнозам банка Goldman Sachs, цены на биржевые товары достигнут рекордных показателей в 2023 году из-за дефицита предложений и недостаточных инвестиций в новые поставки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Oilprice.

    Эксперты считают, что первый квартал 2023 года может оказаться сложным из-за ожидаемого замедления экономики, но низкие уровни инвестиций в нефтегазовую отрасль и металлургию продолжат поддерживать «суперцикл» в биржевых товарах.

    Как отмечается в заявлении банка, сырьевой индекс S&P в следующем году покажет доходность в 43%, во главе которого будет нефть, газ и основные виды металлов. Сырьевые товары станут самым прибыльным классом активов в 2023 году.

    По словам представителей Goldman Sachs и отраслевых гигантов, ключевые металлы, необходимые для перехода к энергетике, также будут расти на фоне ожидаемого дефицита в ближайшие годы.

    Ранее в этом месяце горнодобывающий и сырьевой гигант Glencore заявил, что надвигается огромная нехватка меди, в то время как развитие рудников значительно отстает. По оценкам Glencore, в соответствии с планом Международного энергетического агентства (МЭА) по нулевым выбросам в период с 2022 по 2030 год в мире будет дефицит меди более 50 млн тонн.

    В Goldman Sachs также заявили, что в начале декабря на фоне напряженного рынка цены на медь установлены на рекордно высоком уровне в 2023 году. Банк ожидает, что цены на медь в предстоящем году достигнут 11 тысяч долларов за тонну, тогда как рекордный уровень в 10 845 долларов за тонну зафиксирован в марте текущего года.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Нефть Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Требование турецкой стороны касательно танкеров с казахстанской нефтью назвали в Минэнерго
    Цены на нефть вновь растут после рекордных падений
    Крупнейшую утечку нефти ликвидировали в штате Канзас
    Первый отечественный форум QazPolymers-2022 подчеркнул большую роль нефтехимии в жизни казахстанцев
    Популярное
    1 Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря
    2 Четыре дома культуры построят в самом отдаленном районе Атырауской области
    3 Сколько стоит зимний отдых в курортной зоне СКО
    4 Хорваты победили марокканцев и стали бронзовыми призерами ЧМ-2022
    5 ДТП с детской волейбольной командой в Актюбинской области: ведется расследование
    Новости партнеров