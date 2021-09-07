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Цены на бензин снизились на 3% по Казахстану

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Сентября 2021, 11:22
Цены на бензин снизились на 3% по Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О текущей ситуации на рынке ГСМ рассказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день, ценовая ситуация на рынке реализации бензина марки АИ-92 отмечается стабильностью. Отпускная цена у крупных сетей не превышает 175 тг/л», - заявил Серик Жумангарин на заседании Правительства.

Он пояснил, что вынесено 14 уведомлений региональным розничным реализаторам бензина и трем крупным сетям ТОО «Petro retail», ТОО «Синоил» и ТОО «Гелиос».

«В целом снижение цен на бензин в республике составило в среднем 3%», - уточнил председатель АЗРК.

Также Серик Жумангарин доложил и о ситуации касательно дизельного топлива.

«На сегодняшний день отпускная цена у крупных сетей не превышает 200 тенге за литр. Агентством вынесено 19 уведомлений региональным розничным реализаторам дизельного топлива и 4 крупным сетям: ТОО «Газпромнефть-Казахстан», ТОО «Petro retail», ТОО «Синоил» и ТОО «Гелиос». Все уведомления исполнены.

Отметим, что с 1 июля текущего года повысился акциз на дизельное топливо с 540 до 9 300 тенге на тонну, что повлияло на цену в среднем до 8 тенге за литр.

Ранее глава Агентства сообщил о снижении темпа роста цен на первичное жилье с 3% до 0,4%, а также на вторичное жилье - с 5% до 1,1%.


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