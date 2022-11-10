Цены на бензин не планируют поднимать в Казахстане до Нового года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал возможность повышения цен на бензин в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я и раньше говорил, что мы не собирались поднимать цены на бензин к Новому году. В принципе, к следующем году у нас запасы пока еще есть. Но, конечно, будем смотреть по ситуации», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах Сената.

Ранее Б. Акчулаков назвал причину затягивания сроков ремонтных работ Каспийского трубопроводного консорциума.

«Ранее мы прогнозировали, что ремонт будет завершен до конца октября, к сожалению… (не удалось - прим. ред). Сейчас ситуация неоднозначная: во-первых, ушло время на замену специализированного судна для работ. Тем более, это нужно было сделать срочно. Как правило, оборудование такого типа законтрактовывается заранее. Ушло время на доставку судна. С учетом осложнений логистики в мире, мы его доставили», - сказал министр.