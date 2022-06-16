Цены на автомобильное топливо в Великобритании достигли новых рекордов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным британской автомобильной организации RAC, цены на бензин достигали новых рекордных максимумов в течение последнего месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

Меры по снижению зависимости от российской нефти способствовали росту цен на топливо, и как следствие на другие товары и услуги, что оказывает давление на социальную обстановку в стране.

Средняя цена бензина сейчас составляет 186,59 пенса за литр, а дизельного топлива – 192,48 пенса, увеличившись с конца мая на 7,4 % и 5 % соответственно.

Представитель RAC Саймон Уильямс сообщил, что стоимость заправки семейного автомобиля сейчас составляет около 103 фунтов стерлингов за бензин и 106 фунтов стерлингов за дизельное топливо, что добавило к баку 7-11 фунтов стерлингов.

RAC призвал правительство снизить налоги на топливо, чтобы облегчить бремя расходов для автомобилистов и помочь снизить стоимость жизни.

Анализ RAC оптовых цен на дизельное топливо показывает, что оно может достичь ранее немыслимой стоимости в 2 фунта стерлингов за литр.

Правительство подготовило пакет помощи в размере 37 миллиардов фунтов стерлингов для помощи социально уязвимым слоям населения из-за стремительного роста цен на топливо, электроэнергию и продукты питания.