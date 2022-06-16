Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Цены на автомобильное топливо в Великобритании достигли новых рекордов

    16 Июня 2022, 11:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным британской автомобильной организации RAC, цены на бензин достигали новых рекордных максимумов в течение последнего месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    Меры по снижению зависимости от российской нефти способствовали росту цен на топливо, и как следствие на другие товары и услуги, что оказывает давление на социальную обстановку в стране.

    Средняя цена бензина сейчас составляет 186,59 пенса за литр, а дизельного топлива – 192,48 пенса, увеличившись с конца мая на 7,4 % и 5 % соответственно.

    Представитель RAC Саймон Уильямс сообщил, что стоимость заправки семейного автомобиля сейчас составляет около 103 фунтов стерлингов за бензин и 106 фунтов стерлингов за дизельное топливо, что добавило к баку 7-11 фунтов стерлингов.

    RAC призвал правительство снизить налоги на топливо, чтобы облегчить бремя расходов для автомобилистов и помочь снизить стоимость жизни.

    Анализ RAC оптовых цен на дизельное топливо показывает, что оно может достичь ранее немыслимой стоимости в 2 фунта стерлингов за литр.

    Правительство подготовило пакет помощи в размере 37 миллиардов фунтов стерлингов для помощи социально уязвимым слоям населения из-за стремительного роста цен на топливо, электроэнергию и продукты питания.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Экономика Цены и тарифы Великобритания Мировые новости Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде