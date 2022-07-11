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Цены на авиаперелеты будут дорожать - гендиректор IATA
11 Июля 2022 11:39

Цены на авиаперелеты будут дорожать - гендиректор IATA

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Цены на авиабилеты будут расти по мере роста цен на топливо, а расходы лягут на плечи потребителей. Об этом заявил Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Вилли Уолш заявил в программе BBC Sunday Morning, что «полеты, без сомнения, будут дороже для потребителей, высокая цена на нефть отразится на более высоких ценах на билеты».

Цены на топливо находятся на рекордно высоком уровне и являются единственным крупнейшим элементом затрат авиакомпании. Неизбежно, что в конечном счете высокие цены на нефть будут переданы потребителям в виде более высоких цен на билеты. Отдыхающие должны быть готовы к тому, что стоимость авиаперелетов вырастет.

Цены на нефть растут, поскольку спрос возрос в странах, которые начали восстанавливаться после пандемии коронавируса.

Кроме того, отказ США и планы Великобритании и стран ЕС по постепенному прекращению импорта российской нефти означают, что спрос на нефть со стороны других производителей увеличился, что привело к росту цен.


Фото: bbc.com


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