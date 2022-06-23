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    Цены на авиабилеты могут вырасти на 16% из-за борьбы ЕС с вредными выбросами

    23 Июня 2022, 21:24

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Политика ЕС по сокращению вредных выбросов может привести к увеличению стоимости перелетов в среднем на 16% к 2030 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Sun.

    В отчете, подготовленном по заказу ассоциации аэропортов ACI Europe, раскритиковали пакет мер Европейской комиссии под названием «Fit for 55».

    Меры направлены на сокращение в течение последующих 8 лет выбросов парниковых газов на 55% от уровня 1990 года.

    В Ассоциации заявили, что меры представлены без всесторонней оценки их влияния на полеты. Предложения Еврокомиссии приведут к значительному повышению тарифов на авиаперелеты.

    По оценкам экспертов, эта схема в конечном итоге нанесет ущерб регионам, сильно зависящим от туризма. В таких странах как Испания, Греция и Италия поток туристов сократится предположительно на 11%.

    Генеральный директор ACI Europe Оливье Янковец заявил, что пакет мер может спровоцировать непредвиденные последствия, а сам процесс будет дорогостоящим и длительным.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Туризм Экология Евросоюз Цены и тарифы Мировые новости Авиация
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