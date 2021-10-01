Цены на аккредитацию в области оценки соответствия снижены вдвое в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам экспертизы Агентства по защите и развитию конкуренции цены на аккредитацию в области оценки соответствия снижены вдвое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

В конце августа в адрес Агентства по защите и развитию конкуренции поступил проект цен субъекта государственной монополии на услуги по аккредитации в области оценки соответствия.

Изначально для осуществления данной услуги РГП на ПХВ «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции заявлена цена в размере 35 МРП (102 095 тенге).

До введения государственной монополии, цена на данную услугу составляла 25 МРП за 1 человеко-день.

В результате проведения экспертизы обоснованной ценой, по мнению Агентства, является сумма на уровне 17,6 МРП ( 51 619 тенге ) , что на 48,6% ниже от изначально заявленной цены.

Наряду с этим, в целях недопущения необоснованного роста цен в будущем Агентством рекомендовано установить цены без привязки к месячному расчетному показателю, а именно 51 619 тенге за 1 человеко-день.

В соответствии с законодательством о техническом регулировании окончательное решение об установлении цены на услуги, реализуемые Национальным центром аккредитации, принимается уполномоченным органом - Министерством торговли и интеграции.

Необходимо отметить, что экспертиза цен субъектов государственной монополии является одним из направлений деятельности антимонопольного органа и осуществляется в целях нивелирования негативного влияния монопольных структур на товарные рынки.