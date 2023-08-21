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    12:46, 21 Август 2023 | GMT +6

    Цену за проезд в общественном транспорте Астаны не поднимут до конца года

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов ответил на вопрос касательно возможности удорожания проезда в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До конца года повышение стоимости проезда в общественном транспорте мы не рассматриваем. Возможно, на следующий год. Вы должны понимать, что уровень стоимости проезда в 90 тенге мы сохраняем уже в течение 9 лет. За эти годы стоимость проезда в общественном транспорте не менялась. Несмотря на то, что подорожало ГСМ, запчасти, комплектующие, оборудование. Пока мы этот вопрос не рассматриваем», - сказал Ерлан Каналимов на брифинге в столичной Службе коммуникации.

    Между тем, депутат не исключает такой возможности в следующем году.

    «С учетом рыночной ситуации, конъюнктуры рынка, состояния этой отрасли, возможно, рассмотрим это в начале следующего года, но пока речь о повышении стоимости проезда не ведется», - отметил Ерлан Каналимов.

    Напомним, в Алматы заработал новый тариф на проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость тарифа при безналичной оплате составляет 100 тенге, при оплате наличными - 200 тенге.


    Теги:
    Общество Цены и тарифы Транспорт Астана Главная для mail.ru
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