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    Цену на дизтопливо для проведения осенне-полевых работ установили в Казахстане

    16 Августа 2022 11:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские фермеры для проведения осенне-полевых работ будут обеспечены дизельным топливом в полном объеме, заверил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На нужды сельхозтоваропроизводителей (СХТП) в июле было отгружено 106,6 тыс. тонн дизтоплива, в августе планируется отгрузить 160,7 тыс. тонн, а в сентябре – еще 123,6 тыс. тонн дизтоплива. Установленная цена для СХТП на проведение осенне-полевых работ составит 222 тыс. тенге за тонну (184 тенге за литр). Все запланированные объемы для СХТП будут выполнены в полном объеме», - сказал в ходе заседания Правительства министр энергетики.

    Он уточнил, что основными поставщиками указанных объемов являются АО «НК КМГ» и Петросан.

    «В рамках проводимой работы по демонополизации экономики в соответствии с Вашим (Премьер-Министра - прим.) поручением КМГ вошел в состав участников ТОО «Петросан» вместо частных инвесторов.

    В связи с этим обеспечение топливом СХТП для проведения осенне-полевых работ находится под контролем Министерства и КМГ», - заверил глава ведомства.

    Ранее Премьер-Министр заявил, что дифференцированные цены на дизельное топливо для транзитного транспорта необходимо ввести с 20 августа.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Правительство РК #Цены и тарифы #Сельское хозяйство #Минэнерго РК #Топливо
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