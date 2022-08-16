Цену на дизтопливо для проведения осенне-полевых работ установили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские фермеры для проведения осенне-полевых работ будут обеспечены дизельным топливом в полном объеме, заверил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На нужды сельхозтоваропроизводителей (СХТП) в июле было отгружено 106,6 тыс. тонн дизтоплива, в августе планируется отгрузить 160,7 тыс. тонн, а в сентябре – еще 123,6 тыс. тонн дизтоплива. Установленная цена для СХТП на проведение осенне-полевых работ составит 222 тыс. тенге за тонну (184 тенге за литр). Все запланированные объемы для СХТП будут выполнены в полном объеме», - сказал в ходе заседания Правительства министр энергетики.

Он уточнил, что основными поставщиками указанных объемов являются АО «НК КМГ» и Петросан.

«В рамках проводимой работы по демонополизации экономики в соответствии с Вашим (Премьер-Министра - прим.) поручением КМГ вошел в состав участников ТОО «Петросан» вместо частных инвесторов.

В связи с этим обеспечение топливом СХТП для проведения осенне-полевых работ находится под контролем Министерства и КМГ», - заверил глава ведомства.

Ранее Премьер-Министр заявил, что дифференцированные цены на дизельное топливо для транзитного транспорта необходимо ввести с 20 августа.



