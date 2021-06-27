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    Центры карьеры и профориентации создадут в Казахстане

    27 Июня 2021, 10:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно усиления профориентационной работы со школьниками и студентами через сеть учреждений образования всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы (далее – Госпрограмма) предусмотрены меры по выработке единых подходов к профориентационной деятельности, привлечению работодателей в процесс подготовки специалистов и интернационализации профессионального образования», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

    В частности, меры направлены на выстраивание системы ранней профориентационной работы среди школьников, проведение масштабной пиар-кампании по популяризации рабочих профессий и квалифицированных специалистов, а также на продолжение работы по созданию комплекса «школа-колледж».

    «Кроме того, для повышения участия партнеров в подготовке кадров под требования экономики в рамках реализации Госпрограммы в среднесрочном периоде предусмотрено создание центров профориентации и карьеры, а также мобильного приложения «Навигатор профессий» для оказания помощи абитуриентам в выборе будущей профессии. Также создание центров трудоустройства и карьеры во всех государственных колледжах окажет содействие в выстраивании индивидуальной профессиональной траектории развития выпускников», - заключил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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