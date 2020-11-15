Центры активного долголетия и озеленения открыли на гранты жители Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Получив по 500 миллионов тенге, сельчане открыли Центр долголетия для аксакалов, создали Центр общественного озеленения, спортивные центры, написали книгу, запустили движение по сокращению использования пластика, и внедрили ряд других полезных инициатив, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С марта 2020 года ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Павлодарской области» ведёт системную работу по повышению профессионализма и устойчивому развитию сельских неправительственных организаций. Более 15 Н ПО решили принять участие в конкурсе программы малых грантов проекта, десять организаций получили микрогранты в размере 500 000 тенге, более 1000 жителей сёл Павлодарской области стали благополучателями социальных проектов», - сообщила председатель Гражданского альянса Павлодарской Светлана Могилюк в ходе онлайн-встречи за круглым столом по случаю завершения проекта «Повышение потенциала сельских НПО в Павлодарской области».

В ходе работы «круглого стола» были презентованы итоги проектов по восстановлению спортивного зала в селе Павлодарское, организации курса «Компьютерный ликбез» для пожилых людей в селе Новочерноярка, созданию центра общественного озеленения близ бывшего села Даниловка и других.

Десять неправительственных организаций и инициативных групп региона получили по одному микрогранту на сумму 500 тысяч каждый от областного Гражданского альянса, а тот в свою очередь – от НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в качестве государственного гранта по проекту «Повышение потенциала сельских НПО в Павлодарской области». На десять микрогрантов были претворены в жизнь десять позитивных идей, оформленных в проекты. Один из них назывался «Мурагер - Долголетие» и предполагал создание Центра активного долголетия для людей пожилого возраста села Ефремовка Павлодарского района.

«Из числа людей преклонного возраста у нас многие стали заниматься волонтёрством. К этой работе стали привлекать и детей. И, таким образом, мы смогли провести пару экологических акций по уборке местных парков, - сказала известный общественный деятель из села Ефремовка, вдохновитель проекта Светлана Гир-Соновна Шин. – Представители старшего поколения Мичуринского, Черноярского, Луганского, Розовского сельских округов заинтересовались нашей работой и хотят организовать у себя, а в некоторых сёлах по подобию «Долголетия» такие клубы для ветеранов».

Сазу два проекта в этом году реализовано в райцентре Теренколь под руководством учителя истории школы имени №1 имени А.Н. Ёлгина Нурлана Мендешевича Сеитова. Один из них был посвящён открытию в его школе детско-юношеского тренажёрного зала.

«У нас на территории не так много свободных центров, где можно заниматься, ив этом плане я с моими единомышленниками решил внести свою определённую лепту, реализовав данный проект на базе школы, где я работаю, - отметил он. – Помещение нам было предоставлено самой школой. Потом там был сделан небольшой, косметический ремонт (нужно было побелить потолок, покрасить и так далее), закуплены тренажёры. Это всё реализовывалось за июль-август».

Инициативная группа «Достар Экогрупп» из посёлка Шалдай Щербактинского района использовала грант для строительства волейбольной площадки на улице. Лидер группы Гульнар Нурумова отметила, что это был первый проект, претворённый в жизнь их командой, но теперь они планируют создать официальную неправительственную организацию.

«В Щербактинском районе не хватает мест для проведения досуга взрослого населения. Мы проводили опрос среди жителей нашего посёлка, и жители проголосовали именно за волейбольную площадку у нас, - подчеркнула она. – У нас в селе находится одно футбольное поле, которое находится не в лучшем состоянии, и то это – только школьное поле».

Крое этих трёх проектов, на средства грантов издана книга «Герои будней наших» о жителях района Теренколь (автор – Нурлан Сеитов), открыт центр компьютерной грамотности в селе Новочерноярка (руководитель проекта – библиотекарь Оксана Паталаха), открыт Центр общественного озеленения близ Даниловки (известный в Казахстане инициатор озеленения Юрий Гашек, высадивший лес), запущено движение по сокращению использования пластика и внедрения в обиход многоразовых сумок для замены ими одноразовых полиэтиленовых пакетов в посёлке Ленинский (Салтанат Сарсембаева), открыт цех по производству детской развивающей мебели «Световая песочница» в Актогайском районе и другое.

Фото предоставлено Светланой Могилюк.



