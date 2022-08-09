Центры академического превосходства создадут на базе ведущих региональных вузов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доработать нацпроект «Комфортная школа» поручил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами необходимо принять все меры по доработке нацпроекта «Комфортная школа». Следует оперативно синхронизировать его с нацпроектом «Bilimdi Últ», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Кабмина добавил, что в целом необходимо обеспечить достижение всех запланированных показателей нацпроекта «Bilimdi Últ».

«Министерству науки и высшего образования совместно с министерствами финансов, национальной экономики поручаю проработать вопросы создания Центров академического превосходства на базе ведущих региональных государственных университетов страны», - отметил Алихан Смаилов.

Координация этой работы и контроль закреплен за вице-премьером Ералы Тугжановым.



