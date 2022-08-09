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    • Центры академического превосходства создадут на базе ведущих региональных вузов в РК

    9 Августа 2022 11:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доработать нацпроект «Комфортная школа» поручил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами необходимо принять все меры по доработке нацпроекта «Комфортная школа». Следует оперативно синхронизировать его с нацпроектом «Bilimdi Últ», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Глава Кабмина добавил, что в целом необходимо обеспечить достижение всех запланированных показателей нацпроекта «Bilimdi Últ».

    «Министерству науки и высшего образования совместно с министерствами финансов, национальной экономики поручаю проработать вопросы создания Центров академического превосходства на базе ведущих региональных государственных университетов страны», - отметил Алихан Смаилов.

    Координация этой работы и контроль закреплен за вице-премьером Ералы Тугжановым.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Правительство РК #Образование #Общество #Алихан Смаилов #Миннауки и высшего образования РК
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