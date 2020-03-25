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    Центру детской реабилитации передадут сшитые мастерицами цехов «Астана опера» маски

    25 Марта 2020, 14:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Астана опера» вносит вклад в борьбу с коронавирусом: театр приступил к изготовлению многоразовых масок. Руководством было принято решение первую партию передать Национальному центру детской реабилитации корпоративного фонда UMC, в котором каждые 25 дней лечатся от 300 детей с родителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    «Мастерицы швейного, костюмерного и бутафорского цехов «Астана Опера» в связи с переходом на дистанционный режим работы изготавливают маски дома на собственных швейных машинках. Материалы были доставлены каждой из них из театрального склада. Мы использовали хлопок белого цвета, марлю, а также администрацией были закуплены резинки. Маска состоит из одного слоя хлопка и шести слоев марли. Не обошлось и без ручной работы – это закладывание складок и утюжение. Несмотря на то, что часть масок уже была передана в медицинские центры, впереди нас ждет масштабная работа - обработать две тыс. метров ткани», - отметила старший технолог по костюмам «Астана опера» Жанар Моминова.

    Таким образом, до 5 апреля планируется произвести еще две тыс. масок. Кроме того, более 200 уже изготовленных масок были розданы сотрудникам, которые продолжают работу в театре, а это специалисты IT-отдела, осуществляющие прямые трансляции спектаклей, а также сотрудники службы охраны и оперативного штаба театра.

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