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    Центробанк Китая сохранит стабильность обменного курса юаня

    3 Марта 2023, 22:44

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Народный банк Китая (НБК, Центробанк) поддержит стабильность стоимости национальной валюты. Об этом в ходе брифинга заявил управляющий НБК И Ган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, Центробанк Китая в последние годы настаивал на проведении осторожной денежно-кредитной политики, которая обеспечила прочную основу для ценовой стабильности.

    Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае в прошлом году вырос на 2%. За последние 5 лет (с 2018 по 2022 годы) средняя инфляция в стране также составляла 2%.

    Касаясь стабильности обменного курса, глава Центробанка Китая сообщил, что за последние пять лет обменный курс юаня по отношению к доллару США трижды преодолевал уровень 7 юаней за доллар и возвращался к отметке ниже 7.

    «Эта гибкая рыночная система обменного курса сыграла роль автоматического стабилизатора для регулирования макроэкономики и платежного баланса», - отметил он.

    И Ган также подчеркнул, что в целях предотвращения финансовых рисков, Центробанк Китая продолжит продвигать проект «Закон о финансовой стабильности КНР», а также усилит регулярный надзор и поддержит стандартизированное и здоровое развитие платформенных предприятий.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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