Центризбирком выступил с обращением к казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия выступила с обращением к избирателям в связи с предстоящими внеочередными выборами Президента РК, которые состоятся 20 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Текст обращения озвучил председатель ЦИК Нурлан Абдиров .

«Гарантией реализации конституционного права на участие в выборах является включение вас в списки избирателей. Списки составляются местными исполнительными органами (акиматами) на основании постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования. Граждане, не имеющие постоянной регистрации, включаются в списки на основании поданного заявления в акиматы по месту их нахождения. Каждый гражданин, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования на избирательный участок по месту своей регистрации, не позднее чем за месяц до дня голосования или 20 октября 2022 года вправе подать заявление в соответствующий акимат и зарегистрироваться на избирательном участке по месту своего фактического нахождения», - отметил Нурлан Абдиров на заседании Центризбиркома.

Спикер пояснил, что при поступлении обращения акимат организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список того участка, на котором он будет голосовать.

Воспользоваться данным правом могут:

- граждане, работающие вахтовым методом;

- иногородние студенты, обучающиеся в средних специальных и высших учебных заведениях, проживающие вне общежитий;

- граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находится по месту регистрации.

Гражданин может быть включен только в один список избирателей.

Проверить включение себя в списки избирателей по месту ре гистрации можно через сайт или колл-центр соответствующего акимата.

«С 4 ноября 2022 года вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на своем участке. Уважаемые избиратели! Призываем проявить правовую грамотность и реализовать свое право на участие в выборах! Своевременно примите необходимые юридически значимые действия по включению себя в списки избирателей!» - подчеркнул Нурлан Абдиров.



