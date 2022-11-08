Центризбирком РК отозвал аккредитацию у двух иностранных наблюдателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК отозвала аккредитацию у двух иностранных наблюдателей от Организации тюркских государств в связи с изменением состава делегации от этой организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании члены ЦИК РК рассмотрели вопрос об отзыве аккредитации наблюдателей международной организации на внеочередные Президентские выборы.

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров напомнил, что аккредитация наблюдателей иностранного государства и международной организации в соответствии с нормами Конституционного закона «О выборах» может быть отозвана ЦИК по представлению Министерства иностранных дел РК на основании заявлений иностранного государства или международной организации.

«5 ноября в ЦИК РК поступило представление Министерства иностранных дел, согласно которому необходимо внести соответствующие изменения в состав делегации Организации тюркских государств, аккредитованной на внеочередные выборы Президента РК. Данное представление основано на поступившем по дипломатическим каналам обращении ОТГ об изменении в составе делегации данной организации. В связи с этим возникает необходимость отзыва аккредитации международных наблюдателей от Организации тюркских государств Хаттисе Озгепан и Додастана Орманбаетова, а также отзыва их удостоверений международных наблюдателей», - сообщил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.

Центральная избирательная комиссия приняла соответствующее постановление.



