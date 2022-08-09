Центризбирком провел семинар-совещание для территориальных избирательных комиссий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3-5 августа Центральная избирательная комиссия провела семинар-совещание для председателей территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В течение трехдневных рабочих сессий основными спикерами выступили председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров, заместитель председателя Константин Петров, а также члены ЦИК РК Сабила Мустафина, Анастасия Щегорцова, Асылбек Смагулов и Шавхат Утемисов.

Первый день семинара-совещания был посвящен итогам кампании по республиканскому референдуму. Обсуждены вопросы проведенной работы комиссий по подготовке к референдуму, организации дня голосования, в том числе создания условий для лиц с инвалидностью. Также был проведен анализ информационного, финансового обеспечения, итогов обучения участников референдума, рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также судебных актов. Представители территориальных избирательных комиссий поделились опытом работы по различным направлениям деятельности в период подготовки и проведения референдума. По итогам первого блока семинара состоялся активный обмен мнениями и с учетом итогов референдумной кампании, теризбиркомам был дан ряд поручений по дальнейшей системной работе избирательных комиссий.

Во второй день участникам семинара был представлен проект изменений и дополнений в выборное законодательство, предложенный Правительством в рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Члены ЦИК РК подробно разъяснили территориальным избирательным комиссиями новеллы законодательства, связанные с введением смешанной избирательной системы при проведении выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, развитием практики выборности акимов, правовым регулированием агитации в социальных сетях, деятельностью национальных наблюдателей, негосударственным финансированием выборов и иными направлениями по модернизации избирательного процесса. Кроме того, были рассмотрены административно процедурно-процессуальные основы и порядок рассмотрения избирательных споров. По итогам обсуждения территориальным избирательным комиссиям было поручено представить предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию избирательного законодательства и правоприменительной практики.

В третий день обсуждали тему профессионализации составов территориальных избирательных комиссий. Директор Центра электорального обучения АГУ при Президенте РК Жанар Буканова поделилась планами предстоящей работы по подготовке и обучению участников избирательного процесса на базе Центра.

В завершение семинара председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил, что проделана большая работа, подведены итоги республиканского референдума, разъяснены ключевые задачи и намечены дальнейшие шаги по реализации конституционно-политических реформ, проводимых в стране, а также дал ряд конкретных поручений.





Фото: election.gov.kz