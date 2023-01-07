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    Централизованную изоляцию для больных коронавирусом отменили в Китае

    7 Января 2023, 10:15

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Теперь заболевшие коронавирусной инфекцией могут лечиться дома или обратиться за помощью в медучреждения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на обновленный протокол диагностики и лечения COVID-19, централизованную изоляцию в карантинных центрах для больных COVID-19 в Китае отменили. Ранее в период проведения властями Китая политики нулевой терпимости к вирусу практически во всех административно-территориальных единицах КНР возвели карантинные центры для размещения в них людей с коронавирусной инфекцией.

    Теперь при выписке из больницы пациентам больше не потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. В новом протоколе диагностики и лечения COVID-19 название заболевания «новая коронавирусная пневмония» поменялась на «новую коронавирусную инфекцию».

    Ранее сообщалось, что по решению Госкомитета по делам здравоохранения КНР категория мер по борьбе с коронавирусом, действующая в материковом Китае, снижена с самой высокой А до В.

    Согласно данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 6 января 2023 года в материковом Китае за минувшие сутки выявлено 10,6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Согласно исследованию британской компании по сбору данных о здоровье Airfinity, смертность от COVID в Китае возросла до 9 тысяч случаев в день. С начала пандемии в КНР скончалось от коронавируса 5267 человек.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Коронавирус в мире Мировые новости
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