Централизованную изоляцию для больных коронавирусом отменили в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Теперь заболевшие коронавирусной инфекцией могут лечиться дома или обратиться за помощью в медучреждения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на обновленный протокол диагностики и лечения COVID-19, централизованную изоляцию в карантинных центрах для больных COVID-19 в Китае отменили. Ранее в период проведения властями Китая политики нулевой терпимости к вирусу практически во всех административно-территориальных единицах КНР возвели карантинные центры для размещения в них людей с коронавирусной инфекцией.

Теперь при выписке из больницы пациентам больше не потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. В новом протоколе диагностики и лечения COVID-19 название заболевания «новая коронавирусная пневмония» поменялась на «новую коронавирусную инфекцию».

Ранее сообщалось, что по решению Госкомитета по делам здравоохранения КНР категория мер по борьбе с коронавирусом, действующая в материковом Китае, снижена с самой высокой А до В.

Согласно данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 6 января 2023 года в материковом Китае за минувшие сутки выявлено 10,6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Согласно исследованию британской компании по сбору данных о здоровье Airfinity, смертность от COVID в Китае возросла до 9 тысяч случаев в день. С начала пандемии в КНР скончалось от коронавируса 5267 человек.