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      Северо-Казахстанская область

    Централизованное водоснабжение в следующем году появится в 30 селах СКО

    4 Ноября 2022, 09:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил Мамлютский район. В селе Белое он проверил ход работ по водоснабжению населенного пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Традиционно о результатах поездки глава региона проинформировал на своей странице в социальной сети. Он заявил, что «вода в доме - для нас главный индикатор».

    В этом году работы по водоснабжению проводят в 55 селах области. В селе Белое завершается строительство магистрального водопровода и разводящих сетей протяженностью 26 км. Установили два резервуара, насосную станцию и 70 колодцев. У 222 семей есть возможность подключить воду в дом.

    «Мы вливаем большие средства для обеспечения наших сел центральным водоснабжением. К примеру, только в село Белое Мамлютского района направили 658 млн тенге. В целом, за пять лет протянули 483 км разводящих сетей. На 60% увеличено число сел, имеющих разводящие сети - со 179 до 295. Сельчане устанавливают стиральные машины и душевые кабины. Надо отметить, за последние годы отмечается увеличение объема используемой воды населением на 70%», - написал Кумар Аксакалов.

    Аким области заверил, что в следующем году централизованное водоснабжение появится в 30 селах, где проживают свыше 16 тыс. человек.

    Ранее на заседании акимата стало известно, что без воды остается почти треть населенных пунктов региона. Ситуацию местные власти намерены исправить до 2026 года.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Регионы Вода
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