Центральный банк Австралии впервые возглавит женщина

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ – Австралия объявила, что ее Центральный Банк впервые возглавит женщина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Мишель Буллок сменит Филипа Лоу, который семь лет был управляющим Резервного банка Австралии (РБА).

Ее назначение произошло на фоне борьбы с растущими ценами в стране, а также серьезной встряски банка.

Банк поднял процентные ставки до самого высокого уровня за последние 10 лет в попытке справиться с инфляцией.

В австралийской индустрии финансовых услуг в основном доминируют мужчины, и разница в оплате труда мужчин и женщин является одной из самых больших в стране.

Мишель Буллок, которая в настоящее время является заместителем главы РБА, вступит в должность 18 сентября.

«Это непростое время для вступления в эту должность, но меня будет поддерживать сильная команда и советы директоров», — заявила Буллок.

Отмечается, что Буллок присоединилась к Центральному Банку в качестве аналитика почти сорок лет назад.

За это время она занимала высшие руководящие должности, в том числе помощника главы банка и начальника отдела платежной политики, прежде чем в апреле 2022 года была назначена заместителем управляющего РБА.