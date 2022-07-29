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    • Центральную больницу «заминировали» в Алматы

    29 Июля 2022 18:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департамент полиции Алматы поступило сообщение о заминировании Центральной городской клинической больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения были проведены осмотр и поисковые мероприятия на территории медицинского учреждения. Произведена эвакуация персонала и пациентов. Подключены саперные подразделения», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.

    Спустя некоторое время в полиции отметили, что сообщение оказалось ложным.

    Вчера в столице проверяли международный аэропорт после информации о якобы заложенном самодельном взрывном устройстве на территории воздушной гавани. Взрывное устройство не было обнаружено.

    Ранее в полицию неоднократно поступали сообщения о «минировании» ТРЦ «Москва» в Алматы. Правоохранителям пришлось людей эвакуировать из ТРЦ 14 июня, 21 июня, 4 и 7 июля.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Происшествия
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