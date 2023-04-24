Центральной канализацией обеспечат все дома села Актогай в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Актогай Карагандинской области на смену септикам придет централизованное водоотведение. К сетям подключат все дома. Проект начат в прошлом году. Построят четыре насосные станции, которые будут перекачивать стоки на расстоянии 1,5 км от села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уже проложен основной коллектор, идет установка очистных сооружений. Завершить строительство планируют в 2024 году.

Кроме этого, на северо-западе районного центра появится новый микрорайон. На строительной площадке в ходе рабочей поездки по Актогайскому району побывал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Сейчас здесь идёт строительство инженерной инфраструктуры. Прокладывают канализационные сети и трубы для тепло- и водоснабжения, телефонного кабеля.

В этом году приступят к строительству двух 16-квартирных домов, еще два начнут строить в 2024-м. Глава области встретился с депутатами районного маслихата и жителями.

Население интересовали вопросы развития социальной, жилищной и коммунальной сфер. В очередной раз сельчане пожаловались на дорогу от Актогая до Аксу-Аюлы. Ее протяженность около 120 км. В прошлом году отремонтировали 16 км.

По словам акима района Руслана Кенжебекова, в планах этого года средний ремонт еще 50 км. Полностью завершат ремонт в 2024–2025 гг.

В этом году подрядчики закончат асфальтировать 10 км трассы Актогай – Шылым – Акжарык. Выделены средства на ремонт дороги Нарманбет – Айыртас.

По-прежнему остаётся актуальным вопрос обеспечения электроэнергией. Для этого электросети переданы в районную коммунальную собственность. Сейчас ведутся работы по подготовке документов и передаче сетей в ведение «ЖезРЭК».

«Мы вместе будем поэтапно решать проблемы Актогайского района», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Жители Актогая поблагодарили за ремонт больницы. Но пока остается проблема со штатным персоналом. Аким области сказал, что вопрос решается. В село будут направляться молодые специалисты.

В этом году планируется построить фельдшерско-акушерский пункт в селе Акжарык. В 2024 году ФАПы появятся ещё в 9 населённых пунктах.

После встречи Ермаганбет Булекпаев провёл личный прием.

В завершение поездки аким области побывал в сельском округе Шабанбай би Актогайского района. Встретился с аксакалами, которые подняли вопрос ремонта местной школы.

Ермаганбет Булекпаев поручил разработать ПСД на ремонт кровли и фасада здания.