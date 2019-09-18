Центрально-азиатский региональный информационный центр NASA планируют открыть в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международный форум по дистанционному зондированию Земли, организатором которой выступил AgriTechHub Kazakhstan при поддержке Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (АКК МЦРИАП) РК, завершает свою работу в столице Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участие в конференции «Наблюдение за изменениями Земли: водно-энергетическая и продовольственная безопасность и устойчивое развитие в Центральной Азии и на Кавказе» приняли представители штаб-квартиры NASA, Университета штата Мэриленд, Университета штата Мичиган, Центра исследований и технологии Эллады (Греция), национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Перед участниками международной конференции выступил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Марат Нургужин.

«Наблюдения из космоса дают огромные возможности мониторинга Земли. И здесь важно не только развертывание орбитальных и наземных компонентов системы наблюдения и навигации, гораздо более важными является организация эффективного целевого использования ДЗЗ, обеспечение интеграции системы космического мониторинга с программами ускорения социально-экономического и инновационного развития страны», – отметил вице-министр.

В ходе обсуждений, которые длились три дня, были рассмотрены такие актуальные темы, как «Дистанционное зондирование в Центральной Азии: мониторинг пастбищных и сельскохозяйственных угодий», «Гидрологическое моделирование и оценка рисков наводнений», «Дистанционное зондирование в сфере городского и регионального планирования», «Обнаружение незаконной утилизации твердых бытовых отходов с применением дистанционного зондирования».

Вице-министр МЦРИАП РК рассказал участникам конференции о развитии космической отрасли Казахстана. В Казахстане создана современная космическая инфраструктура, обеспечен прорыв в разработке отечественных образцов космической техники и технологий. В их числе космическая система дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ), которая успешно эксплуатируется в составе двух оптических аппаратов (среднего и высокого пространственного разрешений), наземного комплекса управления космическими аппаратами и наземного целевого комплекса для приема и обработки данных с космических аппаратов ДЗЗ.

«Данная космическая система позволила Казахстану самостоятельно проводить космический мониторинг на специализированных геосервисах для государственных и местных исполнительных органов, что дает возможность оперативно получать доступ к данным ДЗЗ для решения задач в области сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, экологии и природопользования, землепользования, геодезии, картографии, обороны, национальной безопасности и других», – подчеркнул М.Р. Нургужин.

Говоря о результатах работы казахстанской КС ДЗЗ, вице-министр привел цифры последних лет. За 2018 год и за истекший период 2019 года получены предварительные мультипликативные эффекты от космического мониторинга в размере десятков миллиардов тенге, а также результаты, применяемые для оптимизации и повышения эффективности различных отраслей экономики.

Крис Джастис (Chris Justice), руководитель программы GEOGLAM NASA, высоко оценивший работу казахстанских специалистов по ДЗЗ, считает необходимым включить результаты космического мониторинга Казахстана в глобальный мониторинг Земли.

«Наша встреча сосредоточена на вопросе создания центрально-азиатской сети обмена данными и опытом по реализации международных программ, с участием организаций и университетов. Одним из решений станет открытие в Казахстане центрально - азиатского регионального информационного центра NASA», - отметил Крис Джастис.

Также ученые из NASA предложили содействие в исследованиях методик анализа данных ДЗЗ и решении прикладных задач. Были обсуждены возможности сотрудничества и обмена опытом по ДЗЗ с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

По итогам международной конференции будет принята дорожная карта, которая будет направлена на интеграцию данных КС ДЗЗ РК, трансферт технологий и дальнейших работ с NASA, а также на достижение отечественной отрасли уровня ведущих космических агентств, отмечают организаторы конференции.