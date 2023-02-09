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    Центральная Азия занимает важное место во внешней политике США -  Госдеп

    9 Февраля 2023, 19:00

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Координатор в Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Центральная Азия является важным аспектом на повестке внешней политики США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    8 февраля в пресс-центре госдепартамента США прошел брифинг на тему: «Повестка дня внешней политики администрации Джо Байдена».

    В ходе мероприятия американскому чиновнику задали вопрос о наличии планов США по корректировке или принятию новой стратегии для Центральной Азии, учитывая тот факт, что текущая стратегия принята во время американского присутствия в Афганистане, а за это время геополитическая ситуация изменилась.

    Джон Кирби ответил, что США благодарны странам Центральной Азии за оказанную поддержку и помощь в период американского присутствия в Афганистане. Он сказал, что администрация Джо Байдена продолжает поддерживать тесные связи с центральноазиатскими государствами, особенно сейчас, когда американцы вышли из Афганистана.

    Джон Кирби затруднился рассказать о корректировке стратегии США по Центральной Азии.

    «Я не знаю, переписывается ли наша стратегия или нуждается в повторном переписывании. Я полагаю, что это вопрос к госдепартаменту США».

    Политик отметил, что власти США признают важность Центральной Азии во многих сферах сотрудничества. В частности, в повестке дня администрации США рассматривают много вопросов по борьбе с терроризмом, энергетической и продовольственной безопасности, изменению климата.


    Фото: ©Shawn Thew / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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