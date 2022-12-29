Центральная Азия: источник энергии для XXI века

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Уэсли Александер Хилл - ведущий аналитик и руководитель международной программы по энергетике, экономическому росту и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра поделился своими оценками о возможностях стран Центральной Азии по расширению экспорта энергоносителей в ЕС в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в США.

- Вы являетесь соавтором доклада, опубликованного в ноябре Международным центром налогообложения и инвестиций: «Центральная Азия: источник энергии для 21 века». Какие области выделяются в вашей исследовательской работе, и можете ли вы раскрыть их суть?

- Ресурсы Центральной Азии важны для удовлетворения растущего глобального спроса на энергию, а ресурсы Казахстана жизненно важны для экологически безопасных стратегий декарбонизации. Необходимо предпринять дальнейшие шаги по созданию физической инфраструктуры, необходимой для содействия торговле энергоносителями и инвестициям в долгосрочной перспективе. Выгоды от построения этих экономических отношений значительны для всех сторон.

Этот отчет охватывает четыре области анализа:

Первое направление изучает потенциал природных ресурсов стран Центральной Азии для удовлетворения текущего спроса на энергию. По нашим оценкам, Россия обеспечивала 25% европейского потребления нефти и 37% природного газа. Страны ЕС уже постепенно отказываются от российского угля, и к концу 2024 года планируется полный отказ от российской нефти, а к концу 2030 года - от российского природного газа.

В настоящее время Европа рассматривает возможность увеличения импорта энергоносителей из стран Африки, Ближнего Востока, Азербайджана и республик Центральной Азии. Из этих возможностей Центральная Азия, безусловно, является наиболее практичным среднесрочным выбором для ЕС.

В средне- и долгосрочных западных прогнозах Казахстан представляется потенциальным источником экспорта нефти (13-е место по добыче в 2021 году, 2% мировой добычи) и урана (15% мировой добычи). Уран будет приобретать все большее значение по мере того, как США стремятся преодолеть китайско-российское доминирование в цепочке поставок по обогащению урана, внедряются технологии малых модульных реакторов, а ядерная энергетика все больше признается частью борьбы с изменением климата.

Самым высокоэффективным месторождением в стране является Тенгизское месторождение, запасы которого составляют от 6 до 9 млрд баррелей нефти. Месторождение Кашаган, которое уступает Тенгизу по объему добычи, но превосходит его по размерам, оценивается в 9-13 млрд баррелей извлекаемых запасов нефти.

Помимо нефти, Казахстан является потенциальным поставщиком природного газа. В 2021 году было добыто 32 млрд кубометров, что составляет 0,79% от мирового производства. По оценкам британской компании «British Petroleum», 0,6% мировых доказанных запасов газа расположено в Казахстане, из которых 29,7% приходится на Карачаганакское месторождение. Это согласуется с политикой Запада, которая поощряет потребление сжиженного природного газа (СПГ), а не угля, и американскими инициативами в отношении новых производителей газа.

Для дальнейшего развития экспортного потенциала энергоносителей Казахстану необходимо будет сбалансировать внутренний спрос с увеличением производства для международного экспорта. В 2021 году для внутреннего потребления было выделено 15,1 млрд кубометров природного газа, и если оставшаяся часть будет полностью направлена европейским потребителям, то на нее будет приходиться примерно 11% спроса, ранее удовлетворявшегося за счет российского газа.

Казахстанские урановые рудники включают четыре из десяти крупнейших в мире, а его заявленные запасы на 2019 год оценивались в 15% от общемирового объема, почти 900 тысяч тонн.

Узбекистан также представляет интерес (47 место в мире по запасам нефти и 20 место по газу, 2% мировых запасов урана).

Почти 50% населения Центральной Азии проживает в Узбекистане. Однако он отстает от Казахстана в экономическом развитии, хотя и превосходит других соседей. Богатый углеводородами, его доказанные запасы составляют 594 млн баррелей нефти и 1,84 трлн куб.м. природного газа. Эти запасы в значительной степени сосредоточены в Бухаро-Хивинском регионе, где сосредоточено 60% известных месторождений и 70% добычи.

Добыча нефти в Узбекистане невелика по сравнению с мировыми показателями. В 2021 году он составлял 60 тыс. баррелей в день по сравнению с 1,8 млн баррелей в день в Казахстане и 10,9 млн баррелей в день в России.

Сектор природного газа Узбекистана превосходит ряд своих соседей в Центральной Азии, уступая только Туркменистану. В 2021 году было добыто 53,6 млрд куб.м газа, а в 2022 году прогнозируется 56,3 млрд кубометров. К 2030 году цель состоит в том, чтобы достичь 66,1 млрд куб.м. Однако для внутреннего потребления прогнозируется 47,2 млрд куб.м., и ожидается, что к 2030 году этот показатель превысит 56 млрд кубометров. Стимулирование местной добычи газа не только даст Узбекистану более чистый вид топлива, который поможет ему отказаться от угля, но и предоставит возможности для получения доходов от экспорта.

На долю Узбекистана приходится примерно 2% мировых доказанных запасов урана в 2019 году и 7,24% мировой добычи урана в 2021 году.

Туркменистан (6 место по запасам газа в мире) обладает крупнейшим месторождением природного газа в Центральной Азии, запасы которого составляют 19,5 трлн кубометров и равны примерно 9,8% от мировых доказанных запасов. В 2021 году страна добыла 79,3 млрд куб.м., что делает лидером в Центральной Азии и составляет 1,96% мирового производства в этом году. Добыча нефти несколько менее примечательна: данные за 2021 год указывают примерно на 252 тысяч баррелей в день, а оценки на 2020 год указывают на 600 млн баррелей доказанных запасов нефти.

Обладая огромными запасами газа, Туркменистан обладает значительным потенциалом в качестве поставщика, но он ограничен политикой экспорта газа, ориентированной на Китай, и недостаточной трубопроводной инфраструктурой, ориентированной на Запад. Экспорт газа в Китай по газопроводу «Центральная Азия-Китай» с 2009 года превысил 334 млрд куб.м., а завершение строительства линии «D» увеличит ее годовую пропускную способность до 65 млрд куб.м.

Кыргызстан и Таджикистан не рассматриваются в качестве основных экспортеров углеводородов в ЕС.

Второе направление рассматривает существующую и необходимую инфраструктуру для экспорта этих ресурсов. Большинство существующих трубопроводов в направлении ЕС пересекают Россию или Иран, в связи с этим увеличение логистики и транзитных мощностей через Азербайджан, Грузию и Турцию являются наилучшим вариантом.

В связи с этим западные правительства и инвесторы намерены инициировать переговоры о строительстве одного или нескольких Транскаспийских трубопроводов. В то же время, в целях экономии средств, рассматривается проект с одним трубопроводным коридором, содержащим как нефте-, так и газопроводы. В этой связи западные страны интересуются мнением Туркменистана, Казахстана и Узбекистана об интеграции их инфраструктур.

Инициированное летом 2022 года лидерами G-7 «Партнерство в области глобальной инфраструктуры и инвестиций» (PGII), предусматривает привлечение 600 млрд долларов США, включая инвестиции в страны Центральной Азии.

Трубопровод ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) - еще одна возможность, но не ожидайте, что он будет практичным в краткосрочной перспективе. Афганистан нестабилен, и даже если бы все проблемы были решены с кабульским правительством, остальная часть Афганистана едва ли находится под их контролем. Кроме того, у Китая есть рычаги влияния на этот трубопровод через два действующих актора: Туркменистан и Пакистан.

Третье направление нацелено на рассмотрение стабильности стран Центральной Азии с целью того, чтобы они были надежными экономическими партнерами. Республики Центральной Азии необходимо изучать через призму безопасности иностранных инвестиций и их политической стабильности.

Чтобы гарантировать плодотворные отношения и поддержку со стороны Запада в развитии инфраструктуры, центрально-азиатские страны должны придерживаться стратегий либерализации рынка, политических реформ, институционального развития, открытости, поощрения образования, сокращения бюрократической волокиты и усиления антикоррупционных мер, что приведет к увеличению иностранных инвестиций и процветанию.

Самая большая проблема, с которой сталкиваются страны Центральной Азии, носит не внутренний характер, а иностранный. Россия, Китай, Иран и Афганистан - все они могут вызвать серьезные проблемы в регионе. Лучший способ предотвратить превращение Центральной Азии в поле битвы китайско-российской конкуренции - это обеспечить, чтобы местные субъекты (не только государство, но и гражданское общество) пользовались преимуществами торговли и прямыми иностранными инвестициями (FDI) через занятость, передачу технологий, инвестиции, партнерские отношения и т.д.

Четвертое направление оценивает влияние России и Китая на развитие партнерства центрально-азиатских республик с Европой. Западные страны понимают, что его инициативам будут противостоять Китай и Россия. Центральной Азии неизбежно придется торговать с Китаем и Россией. Предотвращать это не просто неразумно, но и невозможно. Вместо этого политика Запада должна быть направлена на обеспечение равных условий в Центральной Азии (отсутствие российских угроз, меньше китайских субсидий государственным предприятиям), которые создают стабильные партнерские отношения в регионе. Россия является наиболее вероятным действующим лицом, способным сорвать этот процесс.

Осторожная многовекторная дипломатия со стороны стран Центральной Азии и активная дипломатия со стороны Вашингтона будут необходимы для того, чтобы сбалансировать быстро меняющиеся геополитические отношения.

- Программа Партнерства в области глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGII) ориентирована на конкуренцию с китайской инициативой «Один пояс и один путь» (BRI), и как это уже проявляется?

- Китай сближает свою инициативу «Один пояс и один путь» с западными стратегиями финансирования из-за неудач и отсутствия прибыли. Это признак того, что у BRI есть проблемы и Запад может конкурировать с Китаем в Центральной Азии. Китай имеет преимущество в ценообразовании (поскольку его государственные предприятия имеют субсидии), но западные компании имеют лучший послужной список с точки зрения местной занятости, надежности и качества товаров.

- На какую аудиторию рассчитан ваш отчет? Ориентированы ли ваши оценки и рекомендации на правительство США или государственные органы?

- Некоторые политические рекомендации будут применимы только к правительствам, но другие применимы к частным субъектам. Например, компаниям, заинтересованным в судоходстве или логистике, было бы разумно инвестировать в Каспийское море, учитывая непреодолимый стратегический императив, который, вероятно, приведет к увеличению судоходства там. Производителям, уже присутствующим в Центральной Азии, особенно в Узбекистане следует принять к сведению растущее использование СПГ и изменить расчеты по наличию, типу и ценам на местную энергию.

- Каковы ваши рекомендации?

- Западные правительства и инвесторы должны начать переговоры о строительстве одного или нескольких Транскаспийских трубопроводов, соединяющих страны центрально-азиатского региона - Казахстан, Туркменистан и Узбекистан - с турецкой трубопроводной сетью через Азербайджан.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе танкерный флот Каспийского моря мог бы способствовать увеличению объема поставок нефти в ЕС. Каспийское судоходство также может быть использовано для транспортировки урана из Казахстана и Узбекистана в Европу.

Традиционная ядерная энергетика становится все более популярной и приемлемой, что является хорошим предзнаменованием для спроса на уран в Центральной Азии. Франция, Украина, Словакия и Бельгия используют ядерную энергию для производства более 50% внутренней энергии, в то время как Венгрия, Чешская Республика, Болгария, Финляндия и Швеция используют более 30%. Это должно сочетаться с исследовательской деятельностью и ожиданием того, как небольшие модульные реакторы изменят ядерную энергетику.

Правительство США уже начало сотрудничать со своими европейскими партнерами в проектах гражданской атомной энергетики, которые помогут стимулировать спрос на уран.

Как лидер по мировым запасам и добыче, Казахстан должен обратить особое внимание на заявления французского президента Эмманюэля Макрона о развитии атомной энергетики. У Казахстана есть сырье для европейского ядерного возрождения, которое будет финансировать развитие Казахстана и поможет Европе достичь ее двойных целей по сокращению выбросов и энергетической безопасности.

Западные инвестиции – как государственные, так и частные – должны отдавать приоритет энергетической инфраструктуре государств, ресурсы которых позволяют им наилучшим образом удовлетворять текущий спрос: Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. В дополнение к инфраструктуре, необходимой для торговли энергоносителями, инвесторам следует рассмотреть проекты в области возобновляемых источников энергии, предназначенные для потребления в Центральной Азии, что позволит увеличить экспорт углеводородов.

Расширение торговых связей стран Центральной Азии, вероятно, позволит поддерживать хорошие отношения с другими державами региона. Многовекторная дипломатия сослужила хорошую службу Казахстану, позволив его экономическим связям развиваться с Пекином и Москвой. Такая стратегия могла бы послужить всем странам, поддерживая мирные связи со своими соседями, в то же время устанавливать новые торговые связи с Западом.

- Спасибо за интервью!



