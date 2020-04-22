Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Центр занятости предлагает вакансии столичным жителям

    22 Апреля 2020, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Горожане могут принять участие в программах «Молодежная практика», «Общественные работы» и «Социальное рабочее место». Отныне в целях безопасности граждан и исключения прямого контакта все услуги столичного Центра занятости оказываются в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Центр занятости населения акимата Нур-Султана предлагает гражданам, находящимся в поиске работы и имеющим статус безработного, принять участие в активных мерах содействия занятости. Список вакансий по программам доступен на официальном сайте центра», – говорится в сообщении. Общественные работы – виды трудовой деятельности, организуемые Центром занятости, не требующие предварительной профессиональной подготовки работника. Продолжительность — до 31 декабря 2020 года. Заработная плата составляет 73 100 тенге. Для трудоустройства обращаться по телефонам: 57-89-35, 8-775-654-07-90, электронной почте: nazym_13.06.92@mail.ru. Молодежная практика предназначена для получения выпускниками (2018-2020 гг.) вузов и ТиПО первоначального опыта работы по специальности. Возраст соискателей не должен превышать 29 лет. Продолжительность практики – не более 6 месяцев. Заработная плата составляет 73 484 тенге. Для трудоустройства обращаться по телефонам: 72-93-56, 8-775-654-07-90, электронной почте: proftest.cz@mail.ru. Социальное рабочее место – рабочее место, создаваемое работодателем на договорной основе с Центром занятости для трудоустройства безработных с субсидированием их заработной платы. Продолжительность работы – до 31 декабря 2020 года. Зарплату устанавливает работодатель. Для трудоустройства обращаться по телефонам: 72-93-56, 8-775-654-07-90, электронной почте: proftest.cz@mail.ru. «В целях безопасности граждан и исключения прямого контакта все услуги столичного Центра занятости оказываются в режиме онлайн посредством портала eGov, call-центра, электронной почты и устройств связи. В период карантина было увеличено количество операторов call-центра для онлайн-консультаций граждан. Номера доступны на официальном сайте www.cz.astana.kz в разделе «Онлайн-консультация».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Занятость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Почти 1800 человек будут заняты в проекте «Жасыл ел» в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам