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    Центр временной адаптации и детоксикации открыли в Аркалыке

    21 Декабря 2022, 21:08

    АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ — В Аркалыке открыт круглосуточный центр адаптации и детоксикации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, на сегодня в стране функционируют порядка 40 центров временной адаптации и детоксикации. В Аркалыке в рамках реализации «Дорожной карты» начал работу еще один реабилитационный центр.

    Центр временной адаптации и детоксикации работает круглосуточно для оказания медицинской помощи больным в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Учреждение является структурным подразделением Костанайского областного центра психического здоровья. В настоящее время учреждение может принимать до 10 человек, планируется увеличить до 20. Из них 15 мест будет для мужчин, а 5 -для женщин.

    «Открытие центра временной адаптации и детоксикации в городе Аркалыке было в планах давно. Теперь сюда будут доставляться люди в состоянии алкогольного опьянения», - отметил начальник управления полиции города Аркалыка Нурбол Саден.

    В целом, по данным полиции, в регионе наблюдается снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Большинство их них совершаются в разряде административных правонарушений. За два дня работы в центр временной адаптации и детоксикации полицейскими доставлены 2 жителя Аркалыка.

    Фото: департамент полциии Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью
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