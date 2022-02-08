Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Центр военной медицины Минобороны РК аккредитован по международным стандартам

    8 Февраля 2022, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учреждение признано соответствующим национальным, европейским и международным образовательным стандартам. Получение аккредитации Независимого агентства по обеспечению качества в образовании (IQAA) даст Центру военной медицины ряд преимуществ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Так, аккредитацией подтверждаются выданные центром свидетельства о дополнительном образовании медицинского персонала Вооруженных сил. Медицинские работники госпитального и войскового звена имеют возможность получать или подтверждать квалификационные категории в Национальном центре независимой экзаменации.

    Кроме того, аккредитация по международным стандартам способствует повышению конкурентоспособности учреждения в системе образования и военной медицины в нашей стране.

    Как рассказали в Центре военной медицины, процедура проходила в три этапа. Специалистами центра был проведен анализ деятельности, разработаны соответствующие учебно-методические программы и комплексы. Затем работу учреждения оценила специальная экспертная группа.

    На заключительном этапе проведен аудит с участием международных экспертов. Их отчет стал основанием для включения Центра военной медицины Министерства обороны в национальный реестр аккредитованных учебных заведений.

    Необходимо отметить, что Центр военной медицины реализует программы дополнительного образования в виде повышения квалификации и курсовой подготовки врачебного состава, среднего медицинского персонала. Ежегодно обучение как в самом учреждении, так и на выездных циклах, проходят около 900 слушателей. Среди них – военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил, Пограничной службы и Национальной гвардии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана