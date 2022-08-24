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    Центр творческого развития для детей имени Курмангазы построят в Азербайджане

    24 Августа 2022, 15:40

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента Казахстана в азербайджанском городе Физули будет возведен Центр творческого развития для детей имени Курмангазы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава нашего государства отметил, что Центр станет подарком казахского народа азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между нашими странами.

    Двухэтажное здание площадью 3100 кв. м рассчитано на 600 учащихся. Строительство Центра начнется в сентябре нынешнего года и завершится в декабре 2023 года.

    Ключевыми направлениями работы Центра имени Курмангазы станут вокал и музыкальные инструменты, робототехника, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемка. Кроме того, предусмотрено обучение ремеслам, в том числе ковроткачеству и гончарному искусству, а также различным видам спорта и хореографии.

    Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и выразил уверенность, что этот центр станет творческой площадкой мирового уровня для детей города Физули.

    Ранее сообщалось, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Также в ходе визита Глава Казахстана наградил Президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом «Алтын Қыран».

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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