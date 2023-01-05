Центр STEAM-образования запущен в столице Азербайджана

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Баку запущен инновационный центр STEAM для подготовки высококвалифицированных специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана.

На церемонии открытия центра присутствовал Президент АР Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

По словам министра науки и образования Эмина Амруллаева, в инновационном центре созданы все необходимые условия для получения качественных знаний.

«В новом четырехэтажном здании Инновационного центра STEAM имеются авиационное пространство, классическая комната Ньютона, комнаты для игр, конструкций, Heureka Classics, лаборатория по изготовлению роботов, зоны «Голограмма 3D», VR», - проинформировал министр.

Как отметил министр, учебная программа центра отличается от обычных учебных программ, проводимых в средних школах.

«Школьники и студенты различных возрастных категорий могут применять здесь умения ХХI века – креативность, знание различных языков программирования. Учеба в центре повысит способности детей по использованию современного ИКТ оборудования, а метод STEAM позволит находить самые приемлемые пути решения и демонстрировать творческий подход при решении проблем», - добавил Эмин Амруллаев.

Программа Инновационного центра STEAM стартовал в 2019 году в рамках проекта «STEAM Азербайджан» при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В настоящее время в ряде школ страны функционируют кабинеты и центры STEAM.

STEAM – это реализация новых идей в результате синтеза науки, технологий, инженерии, искусства и математики, образовательный подход, способный содействовать решению различных проблем в обществе.





Фото: president.az