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    • Центр реабилитации животных сгорел в Экибастузе

    11 Августа 2022 18:11

    ЭКИБАСИУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе сгорел центр реабилитации животных. Питомцы не пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В Экибастузе выгорело и частично обрушилось кирпично-деревянное здание, где располагается центр реабилитации бездомных животных «Нью Простоквашино». В организации уточнили: пострадали все постройки и теплый вольер – остались только стены.

    По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, пламя охватило 120 квадратных метров. Горела деревянная кровля.

    «Из здания извлекли четыре 27-литровых и два 50-литровых газовых баллона. Во время извлечения еще три баллона взорвались», – сообщили в ДЧС.

    После того как огонь локализовали, пожар потушили за 24 минуты. С пламенем боролись 12 человек.

    «Животные были на улице, поэтому остались живы. Всего в центре мы содержим более ста собак. Пока они будут находиться на улице», – рассказала руководитель «Нью Простоквашино» Елена Доманова.

    По ее словам, произошла утечка газа, когда устанавливали новые баллоны. В центре нет водоснабжения и электричества, поэтому они используют газ. Ранее зооволонтеры просили местные власти помочь подвести к ним коммуникации.

    Чтобы восстановить здание и прокормить животных, центру потребуется помощь жителей региона. В день питомцам необходимо 240 литров еды, собак кормят мясом и кашами.

    Два года назад в центре также пережили пожар. Тогда погибло несколько животных из-за дыма. Причиной пожара стала газовая горелка. Здание отстраивали заново.


    Фото: pavlodarnews.kz
    #Павлодарская область #Происшествия #Пожар #ДЧС #Животные
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