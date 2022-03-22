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    Центр развития женского предпринимательства открыли в Атырау

    22 Марта 2022, 00:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Центр развития женского предпринимательства открыли в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «При поддержке центра женщины с предпринимательской инициативой смогут пройти обучение основам бизнеса, получить необходимые консультации, финансирование, помощь в развитии действующего бизнеса»,- сообщили в пресс- службе Палаты предпринимателей региона.

    ​В открытии центра в Атырау, который разместился на базе Региональной Палаты предпринимателей, приняли участие представители комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Атырауской области, Совета деловых женщин, Палаты предпринимателей Атырауской области, женщины – предпринимательницы.

    ​«На сегодняшний день в регионе доля женщин в структуре владельцев субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства составляет 52 процента. Еще 10 лет назад этот показатель был намного меньше. Все это результат поддержки со стороны государства и создания таких институтов поддержки бизнеса, как НПП «Атамекен». Отрадно, что теперь у женщин с предпринимательской инициативой будет центр, где они смогут получить необходимую поддержку для создания и развития бизнеса. Считаю, что данная инициатива внесет значимый вклад в увеличение числа женщин, занятых в предпринимательстве», - отметила главный инспектор-секретарь комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Атырауской области Замзагуль Жалмурзина.

    Центры призваны стать площадкой для нефинансовой поддержки женщин-предпринимателей, где они смогут получить ряд услуг для запуска стартапов, дальнейшего расширения и развития существующего бизнеса, а также принять участие в обучающих программах и нетворкинг-мероприятиях.

    «Центр призван способствовать развитию женского предпринимательства, стимулированию их экономической активности через обучение, кооперацию и формирование необходимых компетенций, а также предоставлению льготных кредитов и грантов в рамках программ поддержки бизнеса, обеспечению занятости женщин, развитию рынков сбыта товаров и услуг, произведенных женщинами и их организациями. При этом основной акцент мы планируем направить на женщин из сельской местности», - рассказала консультант Центра развития женского предпринимательства Гульнафис Жармухамбетова.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Бизнес Атырауская область Акимат Занятость Общество
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