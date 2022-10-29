Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Центр развития особенных детей «Зейін Атырау» открылся в Атырау

    29 Октября 2022, 04:19

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Центр развития особенных детей «Зейін Атырау» открылся в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Задача центра - развитие детей с психическими и речевыми нарушениями, аутизмом, церебральным параличом и синдромом Дауна.

    К детям применяют комплексный подход - АВА-терапию, нейрогимнастику, сенсорную интеграцию, адаптированные спортивные методы. Также здесь можно получить консультации логопеда, психолога. Специалисты учат детей говорить, писать, вести себя в обществе. Ежемесячно реабилитацию смогут проходить более 100 детей.

    «Поздравляю вас с открытием Центра развития особенных детей «Зейін Атырау». Если реабилитационную работу с особенными детьми начать как можно раньше, результаты соответственно будут намного лучше. Пусть таких центров будет больше и наши дети будут здоровы. Желаю вам успехов в работе», - сказал, выступая на открытии центра, заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

    В центре внедрена современная методика «Томатис-терапия», есть сенсорный уголок для проведения занятий с детьми, установлен детский бассейн.




    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение Атырау Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    Около 30 медицинских объектов построят в Атырау до 2025 года
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь