Центр приграничного сотрудничества «Хоргос» возобновит работу в ближайшее время — Алихан Смаилов

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы дальнейшего социально-экономического развития Жетысуской области рассмотрены на совещании в Талдыкоргане под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами о реализуемых мерах и планах на предстоящий период выступили аким региона Бейбит Исабаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, а также вице-министры национальной экономики Бауыржан Омарбеков и энергетики – Жандос Нурмаганбетов.

В своем выступлении Премьер-Министр отметил, что в рамках исполнения Предвыборной программы Главы государства вопросам развития сельских территорий и агропромышленного сектора республики в ближайшие годы будет уделяться самое пристальное внимание. Это в том числе подразумевает принятие мер по повышению доходов и качества жизни сельчан.

По его словам, акимату области совместно с Минэкологии необходимо обеспечить качественную модернизацию ирригационных сетей и своевременную сдачу в эксплуатацию водных объектов. Еще одним актуальным вопросом остается возврат неиспользуемых земель в госсобственность.

«Несмотря на проводимую местными исполнительными органами работу, в области все еще не используется 857 тысяч га сельхозземель. При этом потребность населения в пастбищных угодьях составляет более 680 тысяч га. Нужно проработать механизмы передачи земель вокруг сельских населенных пунктов их жителям для выпаса скота. Работу в этом направлении следует усилить», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В части инженерной инфраструктуры глава Правительства указал на то, что уровень износа используемых канализационных сетей достиг 58%, и отметил необходимость активизировать работу в данном направлении со стороны акимата.





Обратил внимание Алихан Смаилов и на ряд нерешенных социальных проблем. Так, в области более пяти тысяч детей обучаются в 69 приспособленных школах, еще одна – аварийная и 26 – саманные. Вместе с тем он отметил, что реализация нацпроекта «Комфортная школа» позволит решить проблему дефицита качественных ученических мест. В частности, до 2026 года в регионе планируется открыть 10 новых оборудованных школ. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 55 млрд тенге.

«Наряду с этим в Министерстве финансов есть созданный за счет средств коррупционеров внебюджетный фонд. Его средства также будут направлены на строительство школ», — добавил Премьер-Министр.

Говоря о положении дел в здравоохранении, глава Правительства указал на то, что 59 медицинских объектов в области расположены в арендованных и приспособленных помещениях.

«В рамках Национального проекта по модернизации сельского здравоохранения в течение двух лет эти объекты будут приведены в соответствие с нормативами. Для этого акимату надо оперативно обеспечить выделение земельных участков и подведение инженерных коммуникаций», — подчеркнул он.

Кроме того, Алихан Смаилов обозначил важность решения вопроса дефицита медработников в сельской местности путем соцподдержки кадров, прибывающих из городов, особенно молодежи. Здесь, по его словам, нужно максимально использовать инструменты программы «С дипломом – в село».

Переходя к экономическому блоку вопросов, Премьер-Министр отметил, что одним из перспективных направлений в области является развитие логистики. Он напомнил, что с начала пандемии простаивал Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», однако в настоящее время с китайской стороной достигнуто соглашение по его открытию.

«Хоргос» должен начать свою работу в ближайшее время. Теперь необходимо ускорить подготовительные процессы и обеспечить взаимодействие всех структур, задействованных в деятельности Центра», — сказал глава Правительства.

Алихан Смаилов также отметил важность своевременного запуска намеченных инвестиционных проектов и обеспечения региона социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам.





В завершение своего выступления Премьер-Министр озвучил ряд конкретных поручений уполномоченным госорганам: проработать вопросы строительства газораспределительных сетей в населенных пунктах, магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал», реконструкции котельной «Баскуат» в Талдыкоргане и обеспечения качественной питьевой водой жителей города Текели.

Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости рассмотреть вопросы выделения средств на реконструкцию и строительство систем водоснабжения в 6 селах, ремонт 15 аварийных мостов, ремонт и сейсмоусиление центральной больницы Аксуского района, а также предусмотреть средства на ремонт больницы Кербулакского района и строительство поликлиники на 500 посещений в Талдыкоргане.

Минэнерго поручено рассмотреть вопрос поэтапного финансирования строительства линий для бесперебойного электроснабжения туробъектов на побережье озера Алаколь, Миннацэкономики – определить администратора бюджетных программ по строительству инженерной инфраструктуры и обустройству побережья озера Балхаш.



