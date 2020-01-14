Центр приема граждан открылся при прокуратуре Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – При прокуратуре Атырауской области открылся центр приема граждан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Центр открылся в рамках реализации концепции «Слышащего государства», объявленной Президентом страны в Послании народу Казахстана, что подразумевает более тесный контакт с населением, способность прокуроров в регионах быть доступными для граждан», - рассказала официальный представитель Генеральной прокуратуры Оксана Петерс.

По словам сотрудников ведомства, в центре в любой момент граждане смогут получить реальную юридическую помощь в течение 5-10 минут.

«Для удобства граждан центр работает 24 часа в сутки. Жители могут встретиться с дежурными прокурорами без предварительной записи. На компьютере дежурного прокурора установлены все информационные базы правоохранительных органов»,- отметила Оксана Петерс.

В центре приема граждан открыты специальные кабинеты для рассмотрения коллективных заявлений и обсуждения сложных дел. Кроме того, имеются кабинет дежурного прокурора для приема граждан и комната специалистов.

Отметим, что за 2019 год на прием в прокуратуру обратились более двух тысяч человек, 1219 встретились с руководством и 405 человек побывали на личном приеме прокурора области.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.