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    Центр приема граждан открылся при прокуратуре Атырауской области

    14 Января 2020, 09:49

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – При прокуратуре Атырауской области открылся центр приема граждан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Центр открылся в рамках реализации концепции «Слышащего государства», объявленной Президентом страны в Послании народу Казахстана, что подразумевает более тесный контакт с населением, способность прокуроров в регионах быть доступными для граждан», - рассказала официальный представитель Генеральной прокуратуры Оксана Петерс.

    По словам сотрудников ведомства, в центре в любой момент граждане смогут получить реальную юридическую помощь в течение 5-10 минут.

    «Для удобства граждан центр работает 24 часа в сутки. Жители могут встретиться с дежурными прокурорами без предварительной записи. На компьютере дежурного прокурора установлены все информационные базы правоохранительных органов»,- отметила Оксана Петерс.

    В центре приема граждан открыты специальные кабинеты для рассмотрения коллективных заявлений и обсуждения сложных дел. Кроме того, имеются кабинет дежурного прокурора для приема граждан и комната специалистов.

    Отметим, что за 2019 год на прием в прокуратуру обратились более двух тысяч человек, 1219 встретились с руководством и 405 человек побывали на личном приеме прокурора области.

    Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Генпрокуратура Цифровой Казахстан Общество
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