Центр помощи для семей с особенными детьми открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане открыли Центр для поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями «Бақытты шаңырақ». Это уже четвертый по счету центр, оказывающий социальную помощь горожанам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«В столице открыли еще один уникальный центр. Свои двери распахнул Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями «Бақытты шаңырақ» по проспекту Р. Кошкарбаева, 60. Это уже 4-й по счету центр. Особенность центра в том, что в нем оказывают помощь не только детям с ограниченными возможностями, но и их матерям», - сообщил на своей странице в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов.

Здесь матерям особенных детей помогают переобучиться, пройти курсы повышения квалификации, получить помощь в трудоустройстве, также оказывается психологическая помощь и др. Центр «Бақытты шаңырақ» охватывает помощью более 600 детей с ограниченными возможностями.

«По поручению Главы государства уделяем особое внимание созданию всесторонних условий для детей с особыми потребностями. За последние годы значительно увеличили сеть реабилитационных центров. Так, открыли более 15 центров, которые позволили охватить порядка 4 тыс. детей с ограниченными возможностями. К примеру, ранее были открыты реабилитационные центры «Асыл Мирас», «Орда», «Балам-Ай», на базе городской детской больницы №1 - реабилитационный центр «Қамқорлық», которые занимаются реабилитацией детей с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна и др.», - проинформировал аким.

Также открыт ряд центров для повышения квалификации и трудоустройства, центр активного долголетия (Дом ветеранов), социальные центры (Центр поддержки института семьи «Жанұя»), специализированный детский сад для детей с нарушениями зрения (район Сарыарка, ул.Кенесары 9/1).









Фото : gov.kz