Центр поддержки семьи открылся в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе состоялось торжественное открытие центра семьи «Бакытты отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр открыт в здании «Анага тагзым» в микрорайоне Батыс-2. Учреждение было создано в виде КГП при ГУ «Отдел внутренней политики города Актобе» в целях поддержки многодетных матерей, семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, матерей, воспитывающих детей-инвалидов, женщин с инвалидностью, а также нуждающихся семей.

В центре будут проводиться различные курсы по пошиву национальных изделий, по ткачеству, валянию, лоскутному шитью, клинингу, массажу. Будет оказываться бесплатная психологическая, юридическая помощь, различные госорганы будут оказывать актюбинцам консультации по актуальным вопросам семьи.

Подобные центры по поддержке женщин существуют во многих городах Казахстана. Это 39-й центр по стране, в отличие от предыдущих центр направлен не только на поддержку матерей, но и в целом на развитие института семьи.

С открытием центра актюбинцев поздравил аким области Ералы Тугжанов. Он отметил, что окажет всевозможную поддержку матерям, обратившимся за помощью в данный центр.

«К нам в акимат приходит много многодетных матерей, некоторые из них просят денег, кто-то просит закрыть их кредиты, есть и те, кто каждый день приходит со своими требованиями.

На самом деле многое зависит от самих людей. Акимат - это не благотворительная организация, со своей стороны мы готовы оказать всевозможную поддержку нуждающимся матерям, однако они тоже должны сделать первые шаги для выхода из сложных жизненных ситуаций», - сказал Тугжанов.

Аким заверил что со временем планируется открыть филиалы центра в микрорайоне Актобе-сити, в старой части города.



