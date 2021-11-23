Центр поддержки многодетных семей «Шаңырақ» запустил челлендж добра в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Центр поддержки многодетных семей «Шаңырақ» в честь независимости РК и в рамках марафона «Добрых дел» запустил челлендж «Мейірім сыйла!» («Дари добро!»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

«Челлендж мы начали с раздачи одежды для детей. Спонсором выступил один из предпринимателей. Затем нас поддержал общественный фонд «Ана-Мама». Он приготовил продуктовые корзины для 50 семей, и мы вместе их раздали. ОФ «Ана-Мама» передал эстафету фондам «Бірлік» и «Зекет». И так добро идёт по цепочке.

Цель челленджа – оказать поддержку, внимание тем, кто в этом нуждается. Нужно показать человеку, что он важен и нужен, поддержать его в любой ситуации, а не просто накормить или одеть. То есть поделиться добротой своего сердца. Например, можно сводить детей из многодетных семей или сирот на игровые площадки и так далее», – сказала директор Центра поддержки многодетных семей Ляззат Кожахметова.

В челлендже могут принять участие все желающие. Он продлится до Дня независимости.

Для помощи многодетным или малоимущим семьям можно позвонить по телефону: +7-778-398-45-03 либо обратиться в Центр поддержки многодетных семей «Шаңырақ» по адресу: пр-т Шахтёров, 10с.

Хештеги челленджа: #Qazaqstan30jyl, #MeninQazaqstanym, #Tauelsizdik, #Тәуелсіздік30жыл.