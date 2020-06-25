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Центр поддержки многодетных семей открылся в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
25 Июня 2020, 19:10
Центр поддержки многодетных семей открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Центр поддержки многодетных семей «Жанұя» начал свою работу в городе Караганде. Здесь можно получить консультации по вопросам трудоустройства, предоставления социальной помощи, жилищным программам и другим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр открыт при поддержке отдела занятости и социальных программ Караганды общественным фондом по поддержке семьи «Отбасы мектебі».

Здесь члены многодетных семей смогут получить помощь квалифицированных психологов, юристов и социологов. В центр можно обращаться по вопросам здравоохранения, образования, трудоустройства, предпринимательства, предоставления социальной помощи и жилищных программ.

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Пока консультации будут вестись по предварительной записи - такой формат работы продиктован условиями карантина. Раз в месяц в центре планируют проводить семинары на различные темы - от предоставления АСП до психологических приёмов построения взаимоотношений в многодетной семье.

Первый семинар состоялся сразу после торжественного открытия центра. Специалисты Жилстройсбербанка рассказали о том, как получить ипотеку по государственной программе «Бақытты отбасы». Семинар прошёл с соблюдением всех санитарных требований.

В церемонии открытия центра приняли участие заместитель акима города Караганды Нурлан Бикенов, руководство отдела занятости и соцпрограмм, представители фонда «Отбасы мектебі» и многодетные матери.

Центр «Жанұя» находится по адресу: улица Алиханова, 5, кабинет 411. Телефон для справок: 8-708-425-19-39.

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