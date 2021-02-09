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    Центр поддержки гражданских инициатив возглавила Лима Диас

    9 Февраля 2021, 16:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК от 8 февраля 2021 года председателем правления некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив» назначена Лима Диас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИОР.

    В разные годы Лима Диас занимала должности управляющего директора - официального представителя Фонда развития социальных проектов Samruk-KazynaTrust, директора ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана», внештатного советника министра информации и общественного развития РК.

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    НПО Назначения Другие государственные органы
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