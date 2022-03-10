Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Центр первичной медико-санитарной помощи построят в мангистауском селе

    10 Марта 2022, 09:26

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Сайын Шапагатов построят медучреждение. Об этом сообщил аким Тупкараганского района Айбек Косуаков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со стороны общества сегодня поднимается немало проблем в медицинской отрасли. Самая большая из них на сегодняшний день - врачебная амбулатория в сельском округе Саин Шапагатов, рассчитанная на 800 человек. Там можно принимать только 15 человек в день. А сегодня, как известно, численность населения в селе превышает 10 тысяч человек. Этот вопрос был поднят населением на прошлогодней отчётной встрече и был внесён в план мероприятий. В этом направлении планируется строительство общей частной клиники для сельского округа Саин Шапагатов и села Акшукур посредством государственно - частного партнерства», - сказал Айбек Косуаков.

    По его словам, уже проведены переговоры с частным инвестором. В ближайшее время состоится конкурс.

    Аким также проинформировал, что в скором времени будет построен центр первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) на 200 посещений в сутки.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Строительство Здравоохранение Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Строительство АЭС – какие вопросы рассмотрят на общественных слушаниях
    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров
    Десятки молочно-товарных ферм строятся в Северо-Казахстанской области - Айдарбек Сапаров
    Строительство ТЭЦ-3 в Астане: аудит выявил несоответствие данных акимата и действительности
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог