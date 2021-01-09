Центр непартийного наблюдения посетили международные наблюдатели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международные наблюдатели от Исполкома СНГ, представители Общественной палаты России посетили Центр непартийного наблюдения за выборами в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы являемся официальными международными наблюдателями за выборами в Казахстане. Самой тематикой наблюдения за выборами в России и за рубежом мы занимаемся уже более 8 лет. Мне особенно приятно, что Казахстан и Россия идут параллельными дорогами. Приятно и то, что большая работа была проведена нашим партнером – Гражданским альянсом РК. Мы видим, что сюда (в Центр непартийного наблюдения - прим. ред.) действительно стекается информация, что есть возможность проверять то, что происходит на избирательных участках. И это правильный подход. Приятно, что в братском Казахстане наблюдение за выборами происходит в полном масштабе», - говорит член Общественной палаты РФ и глава Координационного совета за голосованием Максим Григорьев.

Член Общественной палаты России Артем Кирьянов также поделился своими наблюдениями.

«Встретившись с руководством Центра непартийного наблюдения, мы видим, что по части привлечения общественности и обучения наблюдателей в Казахстане есть, на кого положиться. Важно и то, что от общественности будет присутствовать на каждом участке примерно по два человека. Ознакомившись с материалами подготовки, с программами обучающих семинаров можно сказать, что уровень общественного наблюдения достаточно высокий», - отметил спикер.

В свою очередь, руководитель Центра непартийного наблюдения и президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазинова рассказала о проводимой работе.

«Как я уже неоднократно говорила, мы с 1 декабря в этом Центре непартийного наблюдения ведем работу по подготовке наблюдателей. Причем, наши наблюдатели будут работать не только в городах, они будут работать во всех регионах Казахстана, в каждом населенном пункте. В Казахстане более 10 тысяч избирательных участков, и на всех участках мы хотим задействовать наших наблюдателей», - заключила Б. Нургазинова.

Ранее сообщалось, что Центр непартийного наблюдения и мониторинга выборов открылся в столице.