Центр настольного тенниса открыли в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов и президент Федерации настольного тенниса Казахстана Данияр Абулгазин в торжественной обстановке открыли новый Центр настольного тенниса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Центр отвечает всем мировым стандартам: общая площадь более 9500 кв. м., соревновательный зал на 18 теннисных столов, тренировочный зал на 40 столов, профессиональное напольное покрытие, зрительские трибуны на 384 места.

Кроме этого, здесь имеются медицинский центр, восстановительный и массажный кабинеты, солевая комната, тренажерный зал, конференц-зал, комната отдыха спортсменов, раздевалки, сауна и административный блок.

В спортивном комплексе можно проводить как республиканские, так и турниры Международной федерации настольного тенниса (ITTF), учебно-тренировочные сборы с участием спортсменов из ближнего и дальнего зарубежья.

Аким области отметил важность развития массового спорта и увеличения охвата населения, занимающегося физической культурой и спортом, а также выразил уверенность, что Центр будет способствовать пропаганде здорового образа жизни, развитию и популяризации настольного тенниса в регионе.

Для улучшения тренировочного процесса президент республиканской федерации подарил Центру настольного тенниса 3 профессиональных робота-тренажера и поздравил спортсменов и тренеров с открытием.

За последние годы при поддержке акиматов и за счет спонсорских средств открылись современные центры настольного тенниса в Караганде, Таразе, Павлодаре и Алматы, в этом году завершат строительство аналогичных спортивных объектов в Актобе и Шымкенте.