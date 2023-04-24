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    Центр кыргызского языка и культуры открыли в Астане

    24 Апреля 2023, 19:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева состоялось торжественное открытие Центра кыргызского языка и культуры. В нем будут проходить обучения по языковым и литературным направлениям, а также реализация программы двойного диплома совместно с Ошским государственным университетом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Центр кыргызского языка и культуры открылся в учебно-лабораторном корпусе ЕНУ. В нем представлен книжный фонд трудов представителей интеллигенции двух стран. Евразийский национальный университет и Ошский государственный университет реализуют совместные образовательные программы по подготовке кадров, а также намерены проводить в центре языковые курсы.

    В торжественной церемонии приняли участие ректоры Евразийского национального университета и Ошского государственного университета Ерлан Сыдыков и Кудайберди Кожобеков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Дастан Дюшекеев, студенты, ученые и преподаватели двух стран.

    «Открытие центра определяет огромную роль сферы образования и науки в развитии сотрудничества и взаимопонимания между нашими странами. Это важный шаг в расширении сотрудничества в рамках научно-академической коллаборации с нашим основным партнером - Ошским государственным университетом. С 2019 года более 200 иностранных обучающихся из вузов Кыргызстана проходили обучение в ЕНУ по десяткам образовательных программ. Мы уверены, что открытие центра внесет особый вклад в укрепление сотрудничества между нашими братскими странами», - сказал ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

    Стоит отметить, в прошлом году филиал ЕНУ открылся в Кыргызстане. На сегодня в нем обучаются около 30 кыргызских студентов. Они изучают казахский язык, переводческое дело и литературу.

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Дастан Дюшекеев сообщил, что между странами есть соглашение в области образования. «Открытие центра раскрывает большой потенциал в получении качественного образования для наших граждан и студентов, которые здесь обучаются», - подчеркнул дипломат.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Образование Вузы Кыргызстан
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