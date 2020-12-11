Центр культуры имени Абая открыли в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В городе Бишкеке создали Кыргызско-казахский центр культуры имени Абая и установили бюст великого поэта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

В церемонии открытия приняли участие Посол Казахстана Кайрат Нурпеисов, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Нуржигит Кадырбеков, первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев, председатель совета Ассамблеи народа Кыргызстана Абдыганы Эркебаев, народный поэт, бывший Посол в Казахстане Акбар Рыскулов и другие общественные и государственные деятели.

Новый центр создан по инициативе Ассоциации казахов Кыргызстана и Национальной библиотеки Кыргызской Республики имени А. Осмонова при содействии Посольства Казахстана.

В помещениях общей площадью 420 квадратных метров, расположенных в здании Национальной библиотеки Кыргызстана, были проведены ремонтно-отделочные работы, установлены мебель и библиотечные стеллажи для книг, стены украшены элементами национального декора. Имеются конференц-зал, комната переговоров и читальный зал.

Бюст поэта и информационный стенд находятся в основной экспозиции центра. Автором скульптуры является молодой и талантливый кыргызский мастер Кубаныч Токторалы уулу.

Задачей центра является популяризация культуры, искусства, традиций и истории Казахстана и Кыргызстана.

На церемонии открытия посол К. Нурпеисов зачитал поздравительное послание министра культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкуловой. Он подчеркнул, что открытие центра в канун Дня независимости Казахстана неслучайно, так как на протяжении 29 лет отношения между двумя нашими странами развиваются поступательно во всех сферах сотрудничества, в том числе и в области культуры. Посол выразил уверенность в том, что центр будет служить удобной площадкой для проведения конференций, форумов, консультаций, семинаров, симпозиумов, круглых столов и иных совместных мероприятий с участием казахских и кыргызских экспертов, бизнес-сообществ и деятелей культуры.

Проект удалось осуществить во многом благодаря поддержке Генерального директора ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak» Ильяса Тулекеева, почетных консулов Казахстана в Кыргызстане Болота Абилдаева и Сабырбека Джумабекова, а также других предприятий с казахстанским участием, включая «Borusan Makina Kyrgyzstan LLC», ОсОО «НУР Телеком», ОсОО Торговый Дом «Народный», ОАО «Халык Банк Кыргызстан», ОАО «Завод ЖБИ», ОсОО «Нурай Пластик».

В центре выставлен портрет Абая (автор – известный кыргызский художник Сапарбай Осмоналиев) и картины, связанные с именем выдающегося мыслителя Великой степи, а также полотна с образами Манаса, Шокана Уалиханова, Мухтара Ауэзова, Чингиза Айтматов и др.

Казахстанская сторона в лице Национальной библиотеки, Национальной академической библиотеки и посольства также передали для пополнения библиотечного фонда Национальной библиотеки Кыргызстана свыше 500 экземпляров книг, среди которых издания по истории, философии, литературоведению, искусству Казахстана, казахская классическая и современная литература.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.