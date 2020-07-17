Центр космической связи перечислил около миллиарда тенге в госбюджет по итогам 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная космическая система связи (КСС) «Kazsat», создание и успешную эксплуатацию которой ведет АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, сегодня обеспечивает 100 % потребностей внутреннего рынка страны в услугах космической связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, каков экономический эффект работы КСС «Kazsat», каковы перспективы развития казахстанских спутников связи, как обеспечена работа РЦКС в условиях карантина, в интервью нашему агентству рассказал заместитель председателя правления АО «РЦКС» Шокан Свогузов.

- Шокан Галиханович, недавно в АО «РЦКС» были утверждены финансово-экономические показатели работы за 2019 год. Каков экономический эффект КСС «Каzsat» на сегоднящний день?

- Напомню, что казахстанская КСС состоит из двух спутников «KazSat-2», «KazSat-3» и двух наземных комплексов управления (НКУ) «Акколь» в Акмолинской области и «Коктерек» в Алматинской области.

На данный момент услугами спутников связи KazSat пользуются 15 основных казахстанских операторов связи и вещания, которые имеют более 13 тысяч земных станций на территории страны. Загрузка космической системы связи «KazSat» на данный момент составляет порядка 73%.

Что касается экономических показателей, то начиная с 2017 года проект «KazSat» вышел на безубыточный уровень. За два года (2017-2018) было перечислено дивидендов в государственный бюджет на сумму 424 млн тенге.

По итогам 2019 года РЦКС получил чистую прибыль более 963 млн тенге, вся эта сумма была перечислена в государственную казну.

Общий же доход от эксплуатации космической системы связи, начиная с 2011 года по 2019 год, составил более 29 млрд тенге, общих налогов в государственный бюджет перечислено более 6 млрд тенге. Вот таков экономический эффект космической системы связи «KazSat» на сегодняшний день.

- Исполнилось 9 лет работы на орбите спутника связи и вещания «Kazsat-2», каковы результаты его работы?

- Да, 16 июля 2011 года с космодрома Байконур был запущен космический аппарат «KazSat-2». Скажу вам честно, для каждого сотрудника АО «РЦКС» день запуска наших спутников - это особый день, день рождения их «детищ». Сегодняшний день рождения «KazSat-2» знаменателен для нас и тем, что буквально вчера наш коллектив сделал значительный вклад в бюджет страны, о котором я говорил выше. Это реальные результаты нашей работы, которые вдохновляют.

Спустя 9 лет эксплуатации спутник «KazSat-2» функционирует по целевому назначению. Все аппаратные ресурсы доступны в полном объеме. Отказов и ограничений в работе нет.

Загрузка «KazSat-2» по состоянию на 16.07.2020 года составляет 589, 57 МГц, это более 68 % от общей загрузки. Услугами КА «KazSat-2» на сегодняшний день пользуется 11 крупнейших спутниковых операторов, количество земных станций спутниковой связи, допущенных к работе через КА «KazSat-2» составляет 5 119 единиц по всей территории Республики Казахстан.

Доходы от предоставления услуг КА «KazSat-2», начиная с 2011 года по первое полугодие 2020 года, составили 18 млрд. тенге.

- Время срока службы спутника «KazSat-2» составляет 12,5 лет, технический ресурс 14, 5 лет. Большая часть времени эксплуатации прошла, как идет работа по замене спутника?

- Проект по созданию замещающего спутника «KazSat-2R» находится в работе. Особенность его заключается в увеличении казахстанского содержания. Разработанное нашими специалистами АО «РЦКС» в конце 2019 года технико-экономическое обоснование получив положительное отраслевое заключение Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, было рассмотрено Министерством национальной экономики РК и прошло стадию экономической экспертизы в Казахстанском центре государственно-частного партнерства. Прогнозная стоимость создания спутника «KazSat-2R» составляет 39,65 млрд тенге. Хотел бы отметить, что личный вклад АО «РЦКС» в этот проект составит около 18 млрд тенге. Этот наш собственный капитал предприятия, заработанный во время эксплуатации космической системы, пойдет на затраты по наземной инфраструктуре, запуску, страхованию спутника. Реализация нового проекта «KazSat-2R» планируется с участием отечественных инженеров космической техники и использованием казахстанской производственной площадки (СБИК КА) Национального космического центра в городе Нур-Султан. На данный момент мы совместно с представителями ТОО «Ғалам» занимаемся выбором потенциального подрядчика проекта «KazSat-2R».

- Как в условиях карантина обеспечивается функционирование центров космической связи (ЦКС) «Акколь» и «Коктерек»?

- Конечно, в условиях повышенной готовности к распространению коронавирусной инфекции и в центральном офисе, и в центрах космической связи соблюдаются все санитарные меры: минимизирован контакт между работниками и подразделениями, коммуникации осуществляются посредством телефонной связи и онлайн сервисов, проводится тепловизорный контроль всех сотрудников, объекты полностью закрыты для посещений посторонними людьми.

ЦКС «Акколь» и «Коктерек» продолжают работать в прежнем круглосуточном режиме. Потому что АО «РЦКС» несет ответственность за бесперебойную и качественную работу национальной космической системы связи, обеспечивающей не только все потребности страны в каналах фиксированной спутниковой связи, но и прежде всего, суверенитет и информационную безопасность Республики Казахстан. И эта ответственность в нынешних условиях особого режима пандемии только возрастает: без средств связи, услуг ТВ, интернета нам никак сегодня не обойтись.

- Спасибо за интервью, удачи и новых успехов коллективу РЦКС.