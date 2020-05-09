Центр космической связи «Акколь» возложил цветы к памятнику Сагадату Нурмагамбетову и спел «Катюшу»

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Коллектив АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) ежегодно отмечает День Победы, отдавая дань памяти воинам Великой Отечественной войны возложением цветов к военным обелискам в центре города Акколь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году, несмотря на карантин, мы не стали менять традицию и малым составом посетили памятник уроженцу Акколя, ветерану Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, первому министру обороны Республики Казахстан, генералу Сагадату Нурмагамбетову. Вместе с нами сегодня цветы к памятнику своего дяди возложил его племянник, подполковник запаса Келден Нурмагамбетов», - рассказал заместитель председателя правления АО «РЦКС» Шокан Свогузов.

В честь юбилея Великой Победы сотрудники Центра космической связи (ЦКС) «Акколь», который является основным наземным комплексом управления космическими аппаратами «Kazsat», спели песню «Катюша».

«За основу видеоролика мы взяли обелиск воинам-интернационалистам в городе Акколь и виды соснового бора, в котором расположен наш центр. Многие наши специалисты – это люди с военной закалкой, офицеры запаса, и для нас этот праздник Победы очень дорог и понятен. Эту песней мы хотели передать нашу благодарность ветеранам войны с пожеланиями мира и благополучия», - говорит директор ЦКС «Акколь» Кайрат Тельгарин.

«Нынешний День Победы получился особенным, по силе духа, эмоций, пожалуй, ярче остальных. Люди, находясь на изоляции, осознают ценности жизни, ценность мира, который достался нам благодаря нашим отцам, дедам-победителям. Посмотрите, сегодня как никогда, все делятся историями военных лет своих близких и родных, проводят флэшмобы, онлайн-акции «Бессмертного полка». Наш коллектив тоже внес свою лепту памяти и благодарности ветеранам войны и продолжает свою круглосуточную вахту на посту космической связи Казахстана», - отметил председатель правления АО «РЦКС» Бауыржан Кудабаев.



